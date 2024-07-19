Байдена ведут к безоговорочной капитуляции

Фото: Bonnie Cash/CNP/Global Look Press Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университетаВчера 700 прочитали Барак Обама и целый ряд других ведущих американских политиков убеждают Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США.
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