Советский феникс

Как страна, разрушенная самой беспощадной войной в истории, восстала из пепла за одну героическую пятилетку и сотворила экономическое чудо Свыше 600 тысяч добровольцев из разных концов СССР приехали восстанавливать уничтоженные городачитайте на monocle.