В ЯНАО подвели итоги пожароопасного сезона

На Ямале не вводился режим чрезвычайной ситуации в пожароопасный сезон. Всего в округе было зарегистрировано 137 природных пожаров на площади более трех тысяч гектаров, рассказали в пресс-службе департамента гражданской защиты ЯНАО.
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