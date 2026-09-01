Мобилизация после выборов в Госдуму: Путин дал обещание. Понадобилось 12 секунд

В ходе пресс-конференции в Бишкеке по итогам саммита ШОС президент России Владимир Путин, в том числе, говорил о мобилизации в России – устойчивых слухах о том, что призыв новой волны начнётся осенью 2026 года.
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А как же с не повышением пенсионного возраста.Так же с не мобилизацией после выборов?
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