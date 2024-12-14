«Ценные иностранные специалисты» не пережили атаки российскими «Кинжалами»

Андрей Павлов

"Склад военной техники, поступающей из западных стран по железной дороге..." А почему этот канал доставки до сих пор существует? Читал тут у какого-то умника, что разрушения быстро восстановят (это мосты с туннелями?). Восстановят - ещё раз врезать. И ещё ... И ещё ...На это уйдёт гораздо меньше ракет, чем на расползшиеся по всей Хохляндии привезенные боеприпасы. Плюс меньше потратимся на уничтожение единичных объектов, потому что нечего будет уничтожать. Но... Этот канал нужен российскому бизнесу, поэтому его не тронут, поэтому боеприпасы будут стабильно поставляться, поэтому стабильно будут гибнуть парни на фронте и мирные в уже глубоком тылу.