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УтроNews

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Росатом готовится к пуску первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции

Росатом готовится к пуску первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции

«Мы делаем всё, чтобы это состоялось в этом году, и в следующем году станция вступит в режим промышленной эксплуатации», — сказал он.

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