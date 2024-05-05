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Водитель мопеда слетел с дороги и погиб

Водитель мопеда слетел с дороги и погиб

Мопед опрокинулся на автодороге в Болотнинском районе. Смертельное ДТП, в котором погиб водитель мопеда, произошло на 9 километре трассы Горн-Чебула-Светлая Поляна-Северск в Болотнинском районе Новосибирской области.

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