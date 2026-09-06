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Аргументы и Факты

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Песков: встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером говорит об атмосфере доверия

Песков: встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером говорит об атмосфере доверия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сам факт встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером свидетельствует об атмосфере доверия на этом канале общения.

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Леонид Никитин

Сколько раз можно на одни и те же грабли наступать. Пиндосы на пенсии будут вспоминать встречу с Путиным!!! И как они опять русских обдурили. Они врут как дышат и цель у них и была и есть одна, это уничтожить Россию! Все договоренности действуют до тех пор пока они им выгодны, у них нет и не было понятия честности! Сколько веков они с нами воюют и будут продолжать это. А Россия всегда умела побеждать и всегда проигрывала Победу!