Бартону повторно отказано в выходе под залог. Экс-хавбек «Ман Сити» останется под стражей как минимум до марта

Джоуи Бартон останется под стражей до суда, назначенного на весну. Бывший полузащитник « Манчестер Сити » вместе с еще одним мужчиной был задержан по подозрению в нанесении телесных повреждений в ходе драки рядом с гольф-клубом Huyton and Prescot в Мерсисайде.