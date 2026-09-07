Бартону повторно отказано в выходе под залог. Экс-хавбек «Ман Сити» останется под стражей как минимум до марта

Джоуи Бартон останется под стражей до суда, назначенного на весну. Бывший полузащитник « Манчестер Сити » вместе с еще одним мужчиной был задержан по подозрению в нанесении телесных повреждений в ходе драки рядом с гольф-клубом Huyton and Prescot в Мерсисайде.
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