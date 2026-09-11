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proavto21

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ПД-35: для каких самолётов создаётся российский двигатель-гигант

ПД-35: для каких самолётов создаётся российский двигатель-гигант

Когда речь заходит о будущем отечественной авиации, трудно избежать разговора о силовых установках. Именно двигатель определяет, насколько экономичным, дальним и конкурентоспособным окажется самолёт.

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