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Биолог Шеина: распространения аспергиллеза в РФ из-за изменений климата не будет

Биолог Шеина: распространения аспергиллеза в РФ из-за изменений климата не будет

Согласно одному из исследований, проведённых сотрудниками Манчестерского университета, из-за изменения климата расширяется ареал распространения смертоносных грибковых инфекций, в том числе грибка Aspergillus fumigatus, вызывающего аспергиллез.

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