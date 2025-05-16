Биолог Шеина: распространения аспергиллеза в РФ из-за изменений климата не будет

Согласно одному из исследований, проведённых сотрудниками Манчестерского университета, из-за изменения климата расширяется ареал распространения смертоносных грибковых инфекций, в том числе грибка Aspergillus fumigatus, вызывающего аспергиллез.
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