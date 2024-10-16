TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 466 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Шибайло
    Кому война, а кому мать родна. Отольются им слёзки детей Донбасса.Дрон с камерой по...
  • Сергей Плугарев
    Уже СМИ из этого мудака начали героя строить. Год готовились? Да не смешите меня! Угробил родню (особенно пацана жалко)Мужчина 2 месяца ...
  • Роман Романов
    Опять с ученым видом чушь порешь? Так мало того, что с ученым видом, так еще и как всегда, безапелляционно. На древни...В 300 метрах под ...

На фоне ураганов теория о химтрейлах набирает силу: как они позволяют управлять стихией

На фоне ураганов теория о химтрейлах набирает силу: как они позволяют управлять стихией

На фоне ураганов, охвативших США, теории о химтрейлах вновь стали набирать популярность. Некоторые блогеры и влиятельные личности начали утверждать, что ураганы Helene и Milton были созданы или управляемы правительством с использованием технологий манипуляции погодой — разбираемся, существует ли она на самом деле и могут ли какие-то химтрейлы повлиять на мир.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх