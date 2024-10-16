На фоне ураганов теория о химтрейлах набирает силу: как они позволяют управлять стихией

На фоне ураганов, охвативших США, теории о химтрейлах вновь стали набирать популярность. Некоторые блогеры и влиятельные личности начали утверждать, что ураганы Helene и Milton были созданы или управляемы правительством с использованием технологий манипуляции погодой — разбираемся, существует ли она на самом деле и могут ли какие-то химтрейлы повлиять на мир.