Минтранс назвал профессии, которые не под силу ИИ

В список вошли специальности, где невозможно заранее предусмотреть все сценарии и формализовать процесс принятия решений Дорожные и путевые рабочие, а также другой обслуживающий персонал останутся по-прежнему важны в транспортной сфере, несмотря на возможное изменение списка профессий в будущем, сообщил РИА Новости первый заместитель главы Минтранса России Константин Пашков.