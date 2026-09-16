Минтранс назвал профессии, которые не под силу ИИ

В список вошли специальности, где невозможно заранее предусмотреть все сценарии и формализовать процесс принятия решений Дорожные и путевые рабочие, а также другой обслуживающий персонал останутся по-прежнему важны в транспортной сфере, несмотря на возможное изменение списка профессий в будущем, сообщил РИА Новости первый заместитель главы Минтранса России Константин Пашков.
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