Полезно ли спать в маске для сна?

Это отличный вариант для тех, кому не хватает бодрости по утрам. Группа учёных из разных университетов США, Великобритании и Италия выяснила, что использование маски для сна улучшает память и внимательность в течение следующего дня.
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