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Царьград

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La Jornada: Неизвестные обстреляли матч в Гуанахуато, есть жертвы

La Jornada: Неизвестные обстреляли матч в Гуанахуато, есть жертвы

В мексиканском штате Гуанахуато на матче любительских команд произошла трагедия. 13 сентября вооруженные люди напали на игроков, в результате чего один человек погиб, семь получили ранения.

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