«Химическая» атака на Россию

Британские власти могут осуществить провокации против России в любой стране, заявил на днях директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос о возможности совершения на Украине провокации с применением химоружия: «Британия может пройти на провокации на территории любого государства, если Британия в этом заинтересована.