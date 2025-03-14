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ИБ-эксперт Блезнеков: Telegram-профили "угоняют" через фейковый бот GetContact

ИБ-эксперт Блезнеков: Telegram-профили "угоняют" через фейковый бот GetContact

В первой половине марта участились случаи взлома аккаунтов в Telegram с новым сценарием. Жертве присылают сообщение с предложением бесплатно проверить, как ее номер телефона записан у других людей через фейковый бот GetContact.

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