ИБ-эксперт Блезнеков: Telegram-профили "угоняют" через фейковый бот GetContact

В первой половине марта участились случаи взлома аккаунтов в Telegram с новым сценарием. Жертве присылают сообщение с предложением бесплатно проверить, как ее номер телефона записан у других людей через фейковый бот GetContact.
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