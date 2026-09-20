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Царьград

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Софи Бине назвала Францию на грани рецессии рассудком Европы

Софи Бине назвала Францию на грани рецессии рассудком Европы

Софи Бине, генеральный секретарь "Всеобщей конфедерации труда" Франции, заявила, что страна находится на грани рецессии из-за экономической политики президента Макрона.

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