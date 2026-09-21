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Футболистка ЦСКА: когда-то мне говорили идти на кухню, а я еду на третий чемпионат мира

Футболистка ЦСКА: когда-то мне говорили идти на кухню, а я еду на третий чемпионат мира

Нападающая ЖФК ЦСКА и сборной Камеруна Габриэль Онгене рассказала, что хотела бы передать следующему поколению.

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