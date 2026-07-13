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Пенсионерку посадили в СИЗО за «звезды», отправленные террористам: был ли взлом

Пенсионерку посадили в СИЗО за «звезды», отправленные террористам: был ли взлом

Суд в Подмосковье на днях продлил меру пресечения в виде заключения под стражду пенсионерке за сто «звезд» в Телеграме, которые она послала запрещенной организации (тем самым «осуществила безличный денежный перевод») .

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