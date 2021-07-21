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    https://photos.app.goo.gl/ibbP6fRWcvgDLz5A6Как скелет диноза...

Робот насекомое

Робот насекомое

Инженеры из Калифорнийского университета Беркли рассказали о новом роботе, похожим на насекомое. Конструкция его представляет собой небольшую металлическую пластину с набором электроники, позволяющей телу изгибаться при подаче электричества.

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