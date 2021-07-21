Робот насекомое

Инженеры из Калифорнийского университета Беркли рассказали о новом роботе, похожим на насекомое. Конструкция его представляет собой небольшую металлическую пластину с набором электроники, позволяющей телу изгибаться при подаче электричества.
Инженеры из Калифорнийского университета Беркли рассказали о новом роботе, похожим на насекомое. Конструкция его представляет собой небольшую металлическую пластину с набором электроники, позволяющей телу изгибаться при подаче электричества.
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