Захарова: в мире существуют только два пола – мужской и женский

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава Международного олимпийского комитета Томас Бах использовал свое положение и Олимпийские игры в Париже для продвижения неолиберальных подходов к вопросам «инклюзивности».
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