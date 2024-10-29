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У России нет друзей. Но нет и экзистенциального врага

У России нет друзей. Но нет и экзистенциального врага

Известна фраза, что у России нет друзей (кроме флота и армии), но мало кто задаётся вопросом о враге, в том смысле, считает ли Россия кого-то из народов своим врагом? понятно, что враги у нас есть, но есть ли те, кого ненавидят русские так, что "кушать не могут"?  Так, как ненавидят друг друга арабы и евреи.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Допустим  &quot;все также (как учительница в классе на 1-е Сентября) &quot;набивает карманы&quot;, провоцируя народ на хаос&quot; - я понимаю что не я и не Вы, а кто-то &quot;во власти&quot; думает - нужно срочно &quot;продаться&quot; США. И что, думаете что этот &quot;народ&quot; не видит этого? Или он голосует за КПРФ (&quot;розовую партию&quot;)?
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