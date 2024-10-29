Известна фраза, что у России нет друзей (кроме флота и армии), но мало кто задаётся вопросом о враге, в том смысле, считает ли Россия кого-то из народов своим врагом? понятно, что враги у нас есть, но есть ли те, кого ненавидят русские так, что "кушать не могут"? Так, как ненавидят друг друга арабы и евреи.
У России нет друзей. Но нет и экзистенциального врага
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Допустим "все также (как учительница в классе на 1-е Сентября) "набивает карманы", провоцируя народ на хаос" - я понимаю что не я и не Вы, а кто-то "во власти" думает - нужно срочно "продаться" США. И что, думаете что этот "народ" не видит этого? Или он голосует за КПРФ ("розовую партию")?
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6 час.
ВН
Валерий Николаевич
Опять хунямуня!
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2 час.
ИК
Иосиф Калинин
То, что Россия не считает всех других своими врагами, не мешает этим другим считать своим врагом Россию!
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55 мин.
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