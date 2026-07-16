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Регионы России

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Жесткая реакция турецкого правосудия после трагедии в отеле Аланьи

Жесткая реакция турецкого правосудия после трагедии в отеле Аланьи

После трагедии в пятизвездочном Kırbıyık Resort Hotel, расположенном в курортном районе Каргыджак в Аланье, судебная система Турции продемонстрировала беспрецедентно жесткую позицию по вопросам безопасности туристов.

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