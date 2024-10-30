В Петербурге проводят доследственную проверку после падения шкафа на двухлетнюю девочку на Планерной

Действиям няни и отца ребёнка будет дана правовая оценка Следственный отдел по Приморскому району ГСУ СКР по Петербургу проводит доследственную проверку по факту получения телесных повреждений двухлетней девочкой, сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.
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