В Петербурге проводят доследственную проверку после падения шкафа на двухлетнюю девочку на Планерной

Действиям няни и отца ребёнка будет дана правовая оценка Следственный отдел по Приморскому району ГСУ СКР по Петербургу проводит доследственную проверку по факту получения телесных повреждений двухлетней девочкой, сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.