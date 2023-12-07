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SHOT: В Москве вооруженные бандиты у всех на виду расстреляли курьера с большой суммой денег

SHOT: В Москве вооруженные бандиты у всех на виду расстреляли курьера с большой суммой денег

Ограбление произошло на улице Мусы Джалиля, недалеко от станции метро «Шипиловская».В Москве на улице Мусы Джалиля, недалеко от станции метро «Шипиловская» вооруженные бандиты у всех на виду расстреляли курьера с большой суммой денег.

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