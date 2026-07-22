Самые необычные награды, введенные Петром Великим

Пётр I создал наградную систему буквально с нуля. Вместо «жалованных золотых» монет и мехов из царской казны, которыми награждали в допетровские времена, он ввёл ордена, портреты императора в бриллиантах и… наказания под видом наград.
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