ФСБ предотвратила теракт на Транссибе в Свердловской области

Скриншот видео Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который по заданию разведки Украины занимался подготовкой теракта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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