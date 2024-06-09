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Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе России и Китая на части

Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе России и Китая на части

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Запад хотел разделить не только Россию, но и Китай @ Кристина Кормилицына/РИА Новости Tекст: Вера Басилая Американские аналитические центры в своих работах продвигали планы раздела на несколько частей не только России, но и Китая, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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