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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Индзаги об 1:1 с «Наполи»: «Есть небольшое разочарование. Наивная ошибка стоила «Интеру» победы» 

«Есть небольшое разочарование, учитывая ход матча. Мы встречались с действующим чемпионом Италии, с очень мастеровитым соперником, но, к сожалению, совершили наивную ошибку, которая стоила нам победы.

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