Си Цзиньпин подчеркнул важность совершенствования системы современных предприятий с китайской спецификой

Пекин, 11 июня /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник подчеркнул важность усилий по совершенствованию системы современных предприятий с китайской спецификой и созданию открытой среды с глобальной конкурентоспособностью для научно-технических инноваций.