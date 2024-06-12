Си Цзиньпин подчеркнул важность совершенствования системы современных предприятий с китайской спецификой

Пекин, 11 июня /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник подчеркнул важность усилий по совершенствованию системы современных предприятий с китайской спецификой и созданию открытой среды с глобальной конкурентоспособностью для научно-технических инноваций.
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