«Не думала, что встану»: Первый публичный выход Пугачевой в 2026 году стал настоящей сенсацией

Леша и Лора Мусликовы

«Не думала, что встану». ..... Здоровья ей конечно, как и всякому человеку. Но мне сдаётся, что её хотят реабилитировать перед Российским, ностальгирующим по ней, народом. Это зря. Ей раньше думать надо было чего болтать. Мы хоть и спим не очень спокойно, но Аллочка лично ты, у нас далеко не одна. Не тщи себя надеждой мнимой. А уж твоего придурка точно никто не реабилитирует..