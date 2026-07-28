Трость, которую все приняли за аксессуар Когда 77-летняя певица вышла давать интервью на фестивале «Лайма Рандеву», журналисты поначалу восприняли трость как необычный элемент её сценического стиля.
«Не думала, что встану»: Первый публичный выход Пугачевой в 2026 году стал настоящей сенсацией
Комментарии
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Леша и Лора Мусликовы
«Не думала, что встану». ..... Здоровья ей конечно, как и всякому человеку. Но мне сдаётся, что её хотят реабилитировать перед Российским, ностальгирующим по ней, народом. Это зря. Ей раньше думать надо было чего болтать. Мы хоть и спим не очень спокойно, но Аллочка лично ты, у нас далеко не одна. Не тщи себя надеждой мнимой. А уж твоего придурка точно никто не реабилитирует..
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Vladimir Lioubimcev
Она нас больше не интересует. после всех ее высказываний в адрес россиян.
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