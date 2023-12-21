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Российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ у Артемовска

Российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ у Артемовска

На донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение по переднему краю, при поддержке огня артиллерии, штурмом овладели очередным опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут).

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