На донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение по переднему краю, при поддержке огня артиллерии, штурмом овладели очередным опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут).