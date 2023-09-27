В Перми на базе ГТРК «Пермь» начнет свою работу XХVI Всероссийский патриотический фестиваль СМИ «Щит России»

Учредителем Фестиваля, который стартует 3 октября 2023 года, выступила Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания (ВГТРК), Фестиваль состоится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Администрации губернатора Пермского края.
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