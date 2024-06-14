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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» допускает уход Дэвиса бесплатно в 2025-м. Защитник хочет 20 млн евро в год, что неприемлемо для клуба

По информации журналиста Sky Флориана Плеттенберга, боссы «Баварии» пришли к соглашению о том, что Альфонсо Дэвис войдет в новый сезон с оставшимся годом по контракту.

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