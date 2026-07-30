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Аргументы недели

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Рак скоро победят?

Рак скоро победят?

Первый пациент, которому ввели отечественный препарат от меланомы, чувствует себя стабильно. Об этом рассказал руководитель НИЦЭМ им.

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