Тернистый путь домой

Татьяна Ермолова

Помню несколько лет тому назад, моя знакомая рассказывала, как ее племянница с Украины не сдавая экзамены, получила российское гражданство за деньги! Вот вам и коррупционная составляющая! Знаю, как ведут дела в гпдд западного округа! Когда сбивают человека ранним утром на пустой дороге, но их отмазывают, когда человек лежит в больнице с двумя ногами сложнейшего перелома, а следователь не приезжает, а звонит и угрожает, что если потерпевший с двумя переломленными ногами к нему не приедет, то потерпевшему грозит суд, когда этот дознаватель ни разу не приехал опросить потерпевшего в течении ВОСЬМИ месяцев, пока тот был на больничном дома! Когда отвозились письма по всем инстанциям вплоть до Колокольцева, а эти заявления спускались чниз и никто, никто не поинтересовался, чем закончилось дело! Всех этих "специалистов" необходимо сажать и надолго, и чтобы они не устраивали своих дитятей в силовые структуры на теплые места! Они обязаны защищать народ, а не пристраиваться, чтобы брать и вымогать взятки!