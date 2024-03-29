Как наша бюрократия ставит препоны соотечественникам, бегущим в Россию Виталий Лекомцев В последние два года резко усилился поток соотечественников в Россию из Прибалтики.
Тернистый путь домой
Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Позор и стыд, своим ставим препоны, а мигранты за деньги заплатили всю страну, да ещё и со своим выводком ! Таких чиновников нужно убирать, почему унижаем своих людей?!?
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3 час.
Татьяна Ермолова
Без денег в свой карман и работать не желают? И указ президента для них не указ?
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3 час.
Татьяна Ермолова
Помню несколько лет тому назад, моя знакомая рассказывала, как ее племянница с Украины не сдавая экзамены, получила российское гражданство за деньги! Вот вам и коррупционная составляющая! Знаю, как ведут дела в гпдд западного округа! Когда сбивают человека ранним утром на пустой дороге, но их отмазывают, когда человек лежит в больнице с двумя ногами сложнейшего перелома, а следователь не приезжает, а звонит и угрожает, что если потерпевший с двумя переломленными ногами к нему не приедет, то потерпевшему грозит суд, когда этот дознаватель ни разу не приехал опросить потерпевшего в течении ВОСЬМИ месяцев, пока тот был на больничном дома! Когда отвозились письма по всем инстанциям вплоть до Колокольцева, а эти заявления спускались чниз и никто, никто не поинтересовался, чем закончилось дело! Всех этих "специалистов" необходимо сажать и надолго, и чтобы они не устраивали своих дитятей в силовые структуры на теплые места! Они обязаны защищать народ, а не пристраиваться, чтобы брать и вымогать взятки!
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3 час.
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