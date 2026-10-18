Бывший форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, что футбол стал его делом жизни благодаря отцу, который был его первым тренером.
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