Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 639 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    С мошенниками нужно по всей строгости закона, чтобы даже в мыслях у них не было того, что это можно делать.Мошенники придума...
  • Виктор Тимошевский
    Ну уже и мамалыжники стали террористами. Ладно бы просто кому то передать.А тут сам и совершить теракты.ФСБ задержала ино...
  • Владимир Моргунов
    КАКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ МУЖИК КОГДА ПИ-ДА РАЗМЕРОМ С РАЗНОШЕННЫЙ ВАЛЕНОК ????Порнозвезда подсч...

"Лучше понимает". Трамп удостоился похвалы Лаврова за позицию по Украине

"Лучше понимает". Трамп удостоился похвалы Лаврова за позицию по Украине

— Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что переговоры, направленные на прекращение трехлетнего конфликта на Украине, могут идти успешно, но "наступает момент, когда нужно либо смириться, либо заткнуться".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх