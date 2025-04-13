"Лучше понимает". Трамп удостоился похвалы Лаврова за позицию по Украине

— Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что переговоры, направленные на прекращение трехлетнего конфликта на Украине, могут идти успешно, но "наступает момент, когда нужно либо смириться, либо заткнуться".
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