Прощаемся с теплом до апреля. Невероятно теплая омская осень теперь уже точно закончилась. Делайте свои прогнозы на зиму - она будет очень холодной или по-европейски теплой? Через несколько месяцев проверим, кто оказался самым лучшим синоптиком 😉.
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