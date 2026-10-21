Прощаемся с теплом до апреля. Невероятно теплая омская осень теперь уже точно закончилась. Делайте свои прогнозы на зиму - она будет очень холодной или по-европейски теплой? Через несколько месяцев проверим, кто оказался самым лучшим синоптиком 😉.