В Москве заработает особая выставка: "Космос как вызов" рассекретит архивные документы

В преддверии Дня космонавтики в музее-усадьбе "Люблино" заработает особая выставка. Посетители экспозиции "Космос как вызов" смогут увидеть китель Гагарина и копии архивных документов, ранее имевших секретный статус.
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