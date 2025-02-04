Криминалист Игнатов: возможную участницу теракта в ЖК "Алые Паруса" могли использовать втёмную

Взрыв в московском жилом комплексе прогремел в понедельник, 3 февраля. Погибли два человека.Криминалист Михаил Игнатов в комментарии для "АиФ" высказал предположение, что девушку, которая, возможно, причастна к теракту в московском ЖК "Алые паруса", могли использовать втёмную.