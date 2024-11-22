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Приведет ли удар «Орешника» к повторению «ракетного» противостояния СССР и США 80-х годов

Приведет ли удар «Орешника» к повторению «ракетного» противостояния СССР и США 80-х годов

21 ноября текущего года произошло важнейшее для нашей оборонной отрасли событие. Российские военные успешно атаковали украинский завод «Южмаш» в Днепропетровске новейшей ракетой, разработка которой находилась в строгой секретности.

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