Строители реконструируют Морской центр капитана Варухина, а археологи ведут там раскопки

По информации пресс-центра правительства Новгородской области со ссылкой на представителя субподрядчика "Возрождение" Андрея Паршина, в настоящее время основная задача – к концу августа закончить реконструкцию кровли, чтобы в осенний сезон .
По информации пресс-центра правительства Новгородской области со ссылкой на представителя субподрядчика "Возрождение" Андрея Паршина, в настоящее время основная задача – к концу августа закончить реконструкцию кровли, чтобы в осенний сезон .
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