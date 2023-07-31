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Строители реконструируют Морской центр капитана Варухина, а археологи ведут там раскопки

Строители реконструируют Морской центр капитана Варухина, а археологи ведут там раскопки

По информации пресс-центра правительства Новгородской области со ссылкой на представителя субподрядчика "Возрождение" Андрея Паршина, в настоящее время основная задача – к концу августа закончить реконструкцию кровли, чтобы в осенний сезон .

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