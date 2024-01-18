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Россель предрек экономике печальное будущее, поздравляя Свердловскую область с юбилеем

Россель предрек экономике печальное будущее, поздравляя Свердловскую область с юбилеем

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель, поздравляя регион с 90-летием, предсказал тяжелые времена, сравнимые с 1990 годами, и намекнул на необходимость объединения с соседними субъектами РФ.

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