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Инфекции мочевыводящих путей предложили лечить с помощью электрического тока

Инфекции мочевыводящих путей предложили лечить с помощью электрического тока

Ученые из Университета Техаса в Далласе (UTD) выяснили, что удаление ткани мочевого пузыря, пораженной инфекцией, с помощью электрического тока может быть эффективно для лечения повторяющихся инфекций мочевыводящих путей у женщин.

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