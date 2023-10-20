Инфекции мочевыводящих путей предложили лечить с помощью электрического тока

Ученые из Университета Техаса в Далласе (UTD) выяснили, что удаление ткани мочевого пузыря, пораженной инфекцией, с помощью электрического тока может быть эффективно для лечения повторяющихся инфекций мочевыводящих путей у женщин.
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