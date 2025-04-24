Отказ Зеленского признать Крым территорией России объяснили

Владимир Зеленский отказывается признать Крым территорией России, потому что боится последствий. Такое мнение высказал первый заместитель главы парламента полуострова Сергей Цеков в разговоре с РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии