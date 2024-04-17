МО показало боевую работу расчета ЗРК «Стрела-10» группировки прикрытия госграницы

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10» группировки прикрытия государственной границы в приграничном с Белгородской областью районе круглосуточно защищают войска от нападения воздушных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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