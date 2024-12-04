Транспорт в Феодосии

Мэр города рассказал, что частник ООО «Трасса» «сошел с трассы» на городских маршрутах №20 и 20А. «Благодарю Главу Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова за оказанную поддержку в изыскании дополнительной техники, которая будет направлена на работу в Феодосийское отделение предприятия», - сообщил Игорь Ткаченко.