Риск химических провокаций растет на фоне неудач ВСУ — постпред РФ при ОЗХО

На осуществление химических провокаций способен Киев на фоне неудач Вооруженных сил Украины на фронте, заявил постоянный представитель РФ при организации, посол в Нидерландах Владимир Тарабрин 15 июля журналистам.
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